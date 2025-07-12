В Кызылорде загорелся цех по обработке дерева
Спасатели уберегли производственные здания от масштабного пожара.
Сегодня, 14:12
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Сегодня, 14:12Сегодня, 14:12
132Фото: Pixabay.com
Сегодня в Кызылорде на улице З.Шукирова произошёл пожар в деревообрабатывающем цехе. По информации, сначала загорелись строительные древесные материалы, затем огонь перекинулся на кровлю цеха, передает BAQ.KZ.
Общая площадь возгорания составила 950 кв.м.
Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения огня. Пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
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