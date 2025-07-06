Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев ознакомился с ходом строительства образовательных учреждений в Кызылорде, передает BAQ.kz.

Стены новой школы на 1500 мест в микрорайоне СПМК-70 в городе Кызылорда полностью возведены, ведутся внутренние отделочные работы и монтаж инженерных систем. В строительстве задействованы 11 инженерно-технических работников, 183 рабочих и 6 единиц техники.

Строительство школы на 1500 мест в микрорайоне Арай также идет полным ходом. Генеральный подрядчик выполняет внутреннюю отделку, установку дверей и окон, монтаж систем отопления и прокладку инженерных сетей во дворе. На строительстве работают 10 инженеров, 185 рабочих и задействовано 22 единицы техники. Планируется, что школа будет введена в эксплуатацию в августе.