В Кызылординской области акима наказали за нарушение прав инвестора
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Прокуратура Шиелийского района выявила факт необоснованного отказа инвестору в установлении публичного сервитута (ограниченное право пользования чужим земельным участком). В результате предприниматель столкнулся с затягиванием рассмотрения обращения и ограничением своих прав.
Как сообщили в прокуратуре, ТОО «VIGOR Holding» потребовалось установить публичный сервитут в границах инженерного коридора, предусмотренного рабочим проектом. Речь идёт о земельных участках, расположенных на территории посёлка Шиели.
Для этого компания обратилась в местный акимат с заявлением об установлении публичного сервитута. Однако аким посёлка необоснованно отказал в его удовлетворении.
После вмешательства прокуратуры инвестору оказали содействие в принятии соответствующего постановления, что позволило решить возникший вопрос.
Кроме того, аким посёлка Шиели привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 173 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
В прокуратуре отметили, что защита прав предпринимателей и инвесторов, а также предупреждение незаконного вмешательства государственных органов в их деятельность остаются на постоянном контроле.
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