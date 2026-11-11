В Кызылординской области акима наказали за нарушение прав инвестора

Прокуратура Шиелийского района выявила факт необоснованного отказа инвестору в установлении публичного сервитута (ограниченное право пользования чужим земельным участком). В результате предприниматель столкнулся с затягиванием рассмотрения обращения и ограничением своих прав.

Как сообщили в прокуратуре, ТОО «VIGOR Holding» потребовалось установить публичный сервитут в границах инженерного коридора, предусмотренного рабочим проектом. Речь идёт о земельных участках, расположенных на территории посёлка Шиели.

Для этого компания обратилась в местный акимат с заявлением об установлении публичного сервитута. Однако аким посёлка необоснованно отказал в его удовлетворении.

После вмешательства прокуратуры инвестору оказали содействие в принятии соответствующего постановления, что позволило решить возникший вопрос.

Кроме того, аким посёлка Шиели привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 173 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В прокуратуре отметили, что защита прав предпринимателей и инвесторов, а также предупреждение незаконного вмешательства государственных органов в их деятельность остаются на постоянном контроле.