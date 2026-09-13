В Кызылординской области арестовали подозреваемого в смерти участкового
39-летнего жителя Аральского района задержали после бытового конфликта с полицейским.
13 Сентября 2026, 23:11
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13 Сентября 2026, 23:1113 Сентября 2026, 23:11
136Фото: Скриншот видео
В Аральском районе Кызылординской области задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в смерти участкового инспектора полиции. С санкции суда он взят под стражу.
По данным полиции, между мужчинами произошёл конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры участковый получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался.
В ДП Кызылординской области подтвердили задержание подозреваемого и его арест по решению суда.
На момент происшествия сотрудник полиции находился в отпуске.
Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства департамента полиции.
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