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В Кызылординской области арестовали подозреваемого в смерти участкового

39-летнего жителя Аральского района задержали после бытового конфликта с полицейским.

13 Сентября 2026, 23:11
АВТОР
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Скриншот видео 13 Сентября 2026, 23:11
13 Сентября 2026, 23:11
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Фото: Скриншот видео

В Аральском районе Кызылординской области задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в смерти участкового инспектора полиции. С санкции суда он взят под стражу.

По данным полиции, между мужчинами произошёл конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры участковый получил телесные повреждения, от которых впоследствии скончался.

В ДП Кызылординской области подтвердили задержание подозреваемого и его арест по решению суда.

На момент происшествия сотрудник полиции находился в отпуске.

Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства департамента полиции.

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