В Кызылординской области вынесен приговор сотруднику санитарно-эпидемиологической службы и врачу за использование поддельного больничного листа, передает BAQ.KZ.

Нарушение было выявлено прокуратурой региона в ходе проверки деятельности Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Установлено, что начальник отдела Сырдарьинского районного управления попытался скрыть свое отсутствие на работе, представив фиктивный больничный лист.

Как выяснилось, в этот период госслужащий находился под административным арестом в течение 15 суток за совершенное правонарушение.

В ходе следствия установлено, что лист временной нетрудоспособности был поддельным и изготовлен врачом Сырдарьинской районной больницы.

По результатам расследования суд признал врача виновным в подделке документа и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.

Начальник отдела, использовавший заведомо подложный документ, также признан виновным. Ему назначен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей.

Приговор вступил в законную силу.