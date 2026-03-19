В Кызылординской области чиновник выдал арест за больничный
Врачу, выдавшему больничный дали 1 год, а чиновник отделался штрафом
В Кызылординской области вынесен приговор сотруднику санитарно-эпидемиологической службы и врачу за использование поддельного больничного листа, передает BAQ.KZ.
Нарушение было выявлено прокуратурой региона в ходе проверки деятельности Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.
Установлено, что начальник отдела Сырдарьинского районного управления попытался скрыть свое отсутствие на работе, представив фиктивный больничный лист.
Как выяснилось, в этот период госслужащий находился под административным арестом в течение 15 суток за совершенное правонарушение.
В ходе следствия установлено, что лист временной нетрудоспособности был поддельным и изготовлен врачом Сырдарьинской районной больницы.
По результатам расследования суд признал врача виновным в подделке документа и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.
Начальник отдела, использовавший заведомо подложный документ, также признан виновным. Ему назначен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей.
Приговор вступил в законную силу.
Самое читаемое
- Сваи забивают, мебель трясется: жители аварийного дома в Астане на грани срыва
- В Уральске скончался экс-чиновник, подозреваемый в связи с подростком
- В Актобе задержан подозреваемый в убийстве: дело о найденном теле получило развитие
- День национальной одежды отмечают в Казахстане
- Ораза айт: время намаза в Астане, Алматы и других городах