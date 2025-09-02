Прокуратура Кызылординской области совместно с уполномоченными органами пресекла серию нарушений, связанных с нелегальной добычей природных ресурсов, передает BAQ.KZ.

В ходе масштабных рейдовых мероприятий, прошедших на территории города Кызылорда, а также в Жанакорганском, Сырдарьинском, Жалагашском и Казалинском районах, были выявлены 8 фактов незаконной добычи общераспространённых полезных ископаемых.

Как сообщили в прокуратуре, все причастные лица были оперативно задержаны и доставлены в отделы полиции. Используемая ими спецтехника — в том числе экскаваторы, погрузчики и самосвалы — была изъята и направлена на специализированную стоянку.

Материалы по данным эпизодам уже переданы в соответствующие инстанции. Сейчас ведётся работа по установлению размера нанесённого ущерба и определению степени вины каждого из участников. После этого будет решаться вопрос о привлечении виновных к ответственности в соответствии с действующим законодательством.