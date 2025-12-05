В Кызылординской области ограничили движение из-за непогоды
Ориентировочное время открытия дороги - 6 декабря.
Сегодня, 22:20
14Фото: pixabay.com
В Кызылординской области из-за ухудшения погодных условий вечером 5 декабря с 21:00 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта, передает BAQ.KZ.
Ограничения затронули участок автодороги "граница РФ – Мартук – Актобе – Карабутак – Кызылорда – Шымкент – Тараз – Кордай – Алматы – Хоргос – граница КНР" на отрезке с 1474 по 2000 километр, между посёлками Айтеке би и Жанакорган.
Ориентировочное время открытия дороги - 6 декабря 2025 года в 07:00.
Для получения оперативной информации круглосуточно работает колл-центр по номеру 1403.
