В Кызылординской области пересмотрели тарифы на коммунальные услуги после анализа исполнения тарифных смет предприятий за 2024 год, передает BAQ.KZ.

Что выявила проверка

Проверку провел Департамент Комитета по регулированию естественных монополий. Анализ показал, что отдельные коммунальные предприятия получили доходы, заложенные в тарифах, но не полностью использовали их по назначению.

В связи с этим были введены временные компенсирующие тарифы, направленные на возврат средств потребителям и повышение прозрачности тарифной политики.

Снижение тарифов в Кызылорде

Корректировка затронула коммунальное предприятие «Қызылорда су жүйесі».

По данным департамента, необоснованный доход по услугам водоснабжения составил 49,3 млн тенге.

С 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года вводится новый тариф - 107,73 тенге за кубометр без НДС. Это на 2,6% ниже прежнего уровня.

Сильное снижение в Аральском районе

Более заметное снижение тарифов произошло в поселке Саксаул Аральского района.

Для предприятия «Арал тазалығы» установлен новый тариф на водоотведение - 220,17 тенге за кубометр без НДС вместо прежних 293,42 тенге. Снижение составило до 24,9%.

При этом выявленный необоснованный доход составил 3,1 млн тенге.

Что дальше

Отмечается, что подобная работа будет продолжена. Власти намерены и дальше контролировать использование тарифных средств и принимать меры в отношении предприятий, допускающих нарушения.

Основная цель - защита прав потребителей и повышение прозрачности в сфере коммунальных услуг.