В Кызылординской области после реконструкции открыли вокзал станции Сексеул
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Кызылординской области завершилась реконструкция железнодорожного вокзала станции Сексеул. Здание, построенное более века назад, полностью обновили, оснастив современными инженерными решениями и инфраструктурой для пассажиров, передает BAQ.KZ.
В ходе модернизации обновили фасад и кровлю, провели капитальный ремонт внутренних помещений, а также установили современные алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами. При строительных работах использовались материалы отечественного производства.
После реконструкции вокзал представляет собой одноэтажное здание площадью 454 квадратных метра, отвечающее современным требованиям комфорта, безопасности и энергоэффективности.
Вокзал III класса ежедневно обслуживает около 300 пассажиров. Через станцию проходят 30 пассажирских поездов, связывающих регион с Алматы, Астаной, Карагандой, Атырау, Павлодаром, Кызылордой, Актобе, Уральском, Мангистау, Жезказганом, Шымкентом, Туркестаном, Шу, Таразом, а также с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.
В Министерстве отметили, что по территории Кызылординской области проходит более 1 тыс. километров железнодорожных путей. Ежедневно здесь курсируют 15 пассажирских поездов, а также продолжается капитальный ремонт свыше 80 километров железнодорожного полотна.
По данным ведомства, обновление вокзала станет частью работы по развитию железнодорожной инфраструктуры и позволит повысить качество обслуживания пассажиров.
Самое читаемое
- В Алматы с 28 июля изменят схемы движения четырех автобусных маршрутов
- Хотела развестись: в Семее женщину до смерти избили бейсбольной битой
- Почти 100 детей потерялись на побережье Алаколя с начала купального сезона
- Акимат сделал заявление по делу о возможном изнасиловании гражданки КНР
- ФИФА назвала гол Сидни Кабрала лучшим на чемпионате мира-2026