В Кызылординской области после реконструкции открыли вокзал станции Сексеул

В Кызылординской области завершилась реконструкция железнодорожного вокзала станции Сексеул. Здание, построенное более века назад, полностью обновили, оснастив современными инженерными решениями и инфраструктурой для пассажиров, передает BAQ.KZ.

В ходе модернизации обновили фасад и кровлю, провели капитальный ремонт внутренних помещений, а также установили современные алюминиевые витражи с энергосберегающими стеклопакетами. При строительных работах использовались материалы отечественного производства.

После реконструкции вокзал представляет собой одноэтажное здание площадью 454 квадратных метра, отвечающее современным требованиям комфорта, безопасности и энергоэффективности.

Вокзал III класса ежедневно обслуживает около 300 пассажиров. Через станцию проходят 30 пассажирских поездов, связывающих регион с Алматы, Астаной, Карагандой, Атырау, Павлодаром, Кызылордой, Актобе, Уральском, Мангистау, Жезказганом, Шымкентом, Туркестаном, Шу, Таразом, а также с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном.

В Министерстве отметили, что по территории Кызылординской области проходит более 1 тыс. километров железнодорожных путей. Ежедневно здесь курсируют 15 пассажирских поездов, а также продолжается капитальный ремонт свыше 80 километров железнодорожного полотна.

По данным ведомства, обновление вокзала станет частью работы по развитию железнодорожной инфраструктуры и позволит повысить качество обслуживания пассажиров.