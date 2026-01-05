В Кызылординской области завершено расследование одного из крупнейших дел о незаконном обороте цифровых активов и легализации доходов от наркобизнеса. Общий оборот по криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге, а преступные доходы направлялись на покупку недвижимости, автомобилей и развитие бизнеса, передает BAQ.kz.

Департамент Агентство по финансовому мониторингу по Кызылординской области завершил расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации доходов, полученных от сбыта наркотических средств.

В течение года группа так называемых "профессиональных отмывателей" проводиола операции по обмену цифровых активов на платформе Binance. Общий оборот по задействованным криптокошелькам превысил 1,88 млрд тенге.

Кроме того, следствием установлено, что подозреваемые легализовали 603 млн тенге, полученных от реализации наркотиков через Telegram-каналы "Fresh", "Butterfly", "CrystalOrganic", "Траутвайт НОН киви" и "SkittyShop" в мессенджере Telegram.

В преступной схеме использовалась разветвлённая сеть дроп-карт, зарегистрированных на иностранных граждан, что позволяло скрывать происхождение и движение денежных средств.

На доходы, полученные преступным путём, подозреваемые приобрели жилой дом, квартиру, пять автомобилей, а также построили семейный ресторан. По санкции суда на всё указанное имущество наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд. Двое подозреваемых в настоящее время находятся под стражей.

В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация разглашению не подлежит, сообщили в АФМ.