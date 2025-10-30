Глава государства был проинформирован о социально-экономическом развитии Кызылординской области, ходе реализации инвестиционных проектов и экологической программы "Таза Қазақстан", а также о благоустройстве областного центра и населенных пунктов, передает BAQ.KZ.

Как доложил аким Нурлыбек Налибаев, за последние 4 года объем инвестиций в экономику региона вырос на 233 %. В этом году планируется привлечь свыше 720 млрд тенге, при этом доля частных инвестиций составляет 70 %.

В целях диверсификации экономики в ближайшие три года будет реализовано 90 инвестиционных проектов на сумму около 2 трлн тенге. Это позволит создать более 11 тысяч новых рабочих мест. В текущем году намечен запуск 27 объектов общей стоимостью 302,5 млрд тенге, из которых на сегодняшний день введены в эксплуатацию девять.

Глава государства, отметив динамичное развитие региона, дал высокую оценку проведенной работе.