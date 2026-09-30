В Кызылординской области собрали 133 тысячи тонн риса

30 Сентября 2026, 18:41
АВТОР
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Министерство водных ресурсов и ирригации РК 30 Сентября 2026, 18:41
30 Сентября 2026, 18:41
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Фото: Министерство водных ресурсов и ирригации РК

В Кызылординской области собрали 133 тысячи тонн риса-сырца. Уборочную кампанию в регионе планируют завершить до 15 октября.

Рисовые поля сократили почти на 11 тысяч гектаров

В этом году сельхозкультуры в области посеяли на 193,7 тысячи гектаров.

Площадь рисовых полей сократили на 10,9 тысячи гектаров по сравнению с прошлым годом. Вместо части риса на 11 тысячах гектаров высадили кукурузу.

На сегодня скошено 36 тысяч гектаров риса, из них обмолочено 27 450 гектаров. Средняя урожайность составляет 48,4 центнера с гектара.

Ранние зерновые культуры в регионе уже полностью убраны.

Для полива в этом сезоне области выделили лимит в 3,2 млрд кубометров воды. По каналам из Сырдарьи на поля подали 2,5 млрд кубометров. Вегетационный период прошел в штатном режиме. По данным акимата, аграрии были полностью обеспечены семенами, удобрениями, гербицидами и горюче-смазочными материалами.

Ход уборочной кампании рассмотрели на заседании Правительства под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова. Аким Кызылординской области Мурат Ергешбаев поручил совместно с акиматами городов и районов завершить все работы без потерь до 15 октября.

Проверят бизнес, получивший господдержку

Отдельный блок поручений касается предпринимателей, которые пользовались льготным финансированием, субсидиями и гарантиями.

Департаменту государственных доходов поручили проверить, как такие компании выполняют обязательства перед государством и какие налоговые поступления обеспечивают после получения поддержки.

Власти намерены постоянно отслеживать показатели в сфере предпринимательства и результаты государственных программ поддержки.

«Пустые слова о том, что работа проведена или организованы разъяснительные мероприятия, не нужны. Сосредоточьтесь на реальных результатах и докладывайте об итогах», - сказал Мурат Ергешбаев.

На совещании с докладами выступили исполняющая обязанности руководителя областного управления предпринимательства и промышленности Жанар Берденова и руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Талгат Дуйсебаев.

К зиме подготовили все социальные объекты

Отдельно в регионе проверили подготовку к отопительному сезону.

В 2026 году на модернизацию объектов теплоснабжения направили 5,5 млрд тенге. Завершено обновление 8,7 километра тепловых сетей, капитальный ремонт газотурбинной установки, ремонт теплотрасс, котлов, турбин и автономных котельных.

Еще 7,6 млрд тенге выделили на модернизацию электрических сетей. Отремонтированы 460 километров линий электропередачи и 134 подстанции.

Все 1 074 социальных объекта области готовы к отопительному сезону. Тепло будут подавать с учетом фактической погоды и среднесуточной температуры.

На зиму населению региона требуется 68 тысяч тонн угля, социальным объектам еще 12 тысяч тонн. Общая потребность составляет 80 тысяч тонн. Запасы пополняют по утвержденному графику.

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