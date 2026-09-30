В Кызылординской области возьмутся за финансовые пирамиды и сомнительные сайты

В Кызылординской области хотят быстрее выявлять сайты, через которые у жителей могут незаконно собирать деньги. Отдельное внимание уделят финансовым пирамидам и другим схемам обмана.

Сомнительные сайты будут проверять жестче

Департамент экономических расследований должен активнее отслеживать подозрительные интернет-ресурсы и добиваться прекращения их работы. Власти требуют контролировать не только количество выявленных случаев, но и то, чем они заканчиваются.

Полиции предстоит чаще работать с теми, кто сильнее рискует стать жертвой мошенников. Речь идет в том числе о трудовых коллективах и группах риска.

В Кызылорде и районах планируют усилить разъяснительную работу. Жителям будут рассказывать, по каким признакам можно распознать финансовую пирамиду или мошенническую схему до того, как деньги уже потеряны.

Эти меры стали одной из тем первого заседания комиссии по принципу «Закон и порядок». Там же говорили о повторных преступлениях среди осужденных, подготовке к освобождению и социальной адаптации.

Антикоррупционные проекты будут проверять по результату

Отдельный блок решений касается квазигосударственного сектора.

Подведомственные организации проверят на коррупционные риски. При наличии нарушений или слабых мест руководители должны будут принять меры.

Проверят и работу антикоррупционных комплаенс-служб. По требованиям они должны действовать независимо.

Меняется подход и к проектам, которые финансируются через государственный социальный заказ. Теперь власти хотят видеть не формальные отчеты о проведенных мероприятиях, а понятный результат. В отчетности должны отражаться охват аудитории и достигнутые показатели.

Эти вопросы рассматривались на заседаниях под председательством акима Кызылординской области Мурата Ергешбаева. В обсуждении участвовали представители МВД, уголовно-исполнительной системы, департамента экономических расследований и Агентства по делам государственной службы.