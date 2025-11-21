В Кызылординской области временно закрыли автодорогу из-за тумана
Движение перекрыто на трассе "Карабутак–Кызылорда–Шымкент".
Сегодня, 01:09
123Фото: zhaikpress.kz
В Кызылординской области из-за сильного тумана и нулевой видимости временно закрыто движение для всех видов транспорта на республиканской автодороге "Карабутак - Кызылорда - Шымкент", передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок, соблюдать меры предосторожности и регулярно отслеживать обновления о состоянии дорог, чтобы избежать аварийных ситуаций.
