  • 21 Ноября, 01:56

В Кызылординской области временно закрыли автодорогу из-за тумана

Движение перекрыто на трассе "Карабутак–Кызылорда–Шымкент".

Сегодня, 01:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
zhaikpress.kz Сегодня, 01:09
Сегодня, 01:09
123
Фото: zhaikpress.kz

В Кызылординской области из-за сильного тумана и нулевой видимости временно закрыто движение для всех видов транспорта на республиканской автодороге "Карабутак - Кызылорда - Шымкент", передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок, соблюдать меры предосторожности и регулярно отслеживать обновления о состоянии дорог, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Самое читаемое

Наверх