В Кызылординской области из-за сильного тумана и нулевой видимости временно закрыто движение для всех видов транспорта на республиканской автодороге "Карабутак - Кызылорда - Шымкент", передает BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Водителям рекомендуется воздержаться от дальних поездок, соблюдать меры предосторожности и регулярно отслеживать обновления о состоянии дорог, чтобы избежать аварийных ситуаций.