Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана продолжает наводить порядок в сфере использования водных ресурсов, передает BAQ.KZ. В ходе очередной рейдовой проверки сотрудники Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции обнаружили 13 незаконных насосных установок на протоке Караузяк реки Сырдарья в Кызылозекском сельском округе Кызылординской области.

Эти установки осуществляли самовольный забор воды, нарушая правила водопользования и нанося ущерб экосистеме региона. Сейчас ведётся работа по установлению личностей нарушителей совместно с правоохранительными органами. Виновные будут привлечены к административной ответственности.

Подобные случаи не единичны. Только ранее в этом году было зафиксировано незаконное использование более 2,3 млн кубометров воды шестью крестьянскими хозяйствами в том же регионе.

Нарушения выявляются и в других областях: в Туркестанской - 24 незарегистрированные насосные установки, в Актюбинской - незаконное водопользование со стороны пяти предприятий, зафиксированное Жайык-Каспийской инспекцией.