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В Кызылординской области выявлены новые факты незаконного водозабора

Установки осуществляли самовольный забор воды.

Сегодня, 15:12
АВТОР
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В Кызылординской области выявлены новые факты незаконного водозабора Сегодня, 15:12
Сегодня, 15:12
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Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана продолжает наводить порядок в сфере использования водных ресурсов, передает BAQ.KZ. В ходе очередной рейдовой проверки сотрудники Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции обнаружили 13 незаконных насосных установок на протоке Караузяк реки Сырдарья в Кызылозекском сельском округе Кызылординской области.

Эти установки осуществляли самовольный забор воды, нарушая правила водопользования и нанося ущерб экосистеме региона. Сейчас ведётся работа по установлению личностей нарушителей совместно с правоохранительными органами. Виновные будут привлечены к административной ответственности.

Подобные случаи не единичны. Только ранее в этом году было зафиксировано незаконное использование более 2,3 млн кубометров воды шестью крестьянскими хозяйствами в том же регионе.

Нарушения выявляются и в других областях: в Туркестанской - 24 незарегистрированные насосные установки, в Актюбинской - незаконное водопользование со стороны пяти предприятий, зафиксированное Жайык-Каспийской инспекцией.

"Работы по борьбе с "черным рынком" воды будут продолжены, а нарушители - обязательно установлены и привлечены к ответственности. Помимо проверок, специалисты бассейновых инспекций по всей стране также проводят разъяснительные работы с аграриями и другими водопользователями о недопустимости незаконного водозабора", - сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

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