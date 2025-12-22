В Кызылординской области продолжается масштабная работа по развитию образовательной инфраструктуры. В рамках нацпроекта "Келешек мектептері" с 2023 года построено 10 новых школ, а при 9 существующих школах возведены пристройки. В результате полностью решена проблема трехсменного обучения, сообщил аким региона Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции в СЦК, передаёт BAQ.KZ.

"За последние три года проведен капитальный ремонт зданий 15 школ на сумму 5,3 млрд тенге. В этом году на эти цели из областного бюджета выделено 2,4 млрд тенге, 9 школ уже прошли реконструкцию. В ближайшие три года 51 школа в регионе будет капитально отремонтирована", — отметил Налибаев.

Кроме того, на месте аварийной школы в селе Токабай Аральского района построена новая школа. За счет средств Фонда поддержки образования в селе Мергенсай построена школа на 150 мест стоимостью 2,333 млрд тенге, которая в ближайшее время будет введена в эксплуатацию. Также фонд выделил 8,4 млрд тенге на строительство лицея-интерната "Білім-инновация" физико-математического направления.