В Лаосе из затопленной пещеры спустя 10 дней спасли четырех человек
В результате внезапного наводнения 20 мая входы в пещеру оказались заблокированы.
Сегодня 2026, 18:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня 2026, 18:15Сегодня 2026, 18:15
141Фото: Report
Спустя 10 дней спасатели освободили четырех мужчин из затопленной пещеры в Лаосе.
Как сообщают зарубежные медиа, инцидент произошел в центральной провинции Сайсомбун, где группа из семи жителей деревни проникла в узкие подземные туннели в поисках золота. В результате внезапного наводнения 20 мая входы в пещеру оказались заблокированы, и люди не смогли выбраться.
Накануне был обнаружен еще один человек. По последним данным, двое мужчин по-прежнему числятся пропавшими без вести, поисково-спасательная операция продолжается.
Самое читаемое
- В Казахстане обсудят строительство нового аэропорта в курортной зоне Кендерли
- Первый запуск состоялся: как проект "Байтерек" изменит космическую отрасль Казахстана
- На одном из оживленных перекрестков Астаны почти на две недели ограничат движение
- Рыбоперерабатывающий цех в области Абай ежедневно производит 1,5 тонны продукции
- На заседании ВЕЭС приняли заявление о развитии искусственного интеллекта