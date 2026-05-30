В Лаосе из затопленной пещеры спустя 10 дней спасли четырех человек

Спустя 10 дней спасатели освободили четырех мужчин из затопленной пещеры в Лаосе.

Как сообщают зарубежные медиа, инцидент произошел в центральной провинции Сайсомбун, где группа из семи жителей деревни проникла в узкие подземные туннели в поисках золота. В результате внезапного наводнения 20 мая входы в пещеру оказались заблокированы, и люди не смогли выбраться.

Накануне был обнаружен еще один человек. По последним данным, двое мужчин по-прежнему числятся пропавшими без вести, поисково-спасательная операция продолжается.