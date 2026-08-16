В Лисаковске 22-летний мужчина выпал с восьмого этажа

В Лисаковске произошел инцидент с 22-летним жителем города, который выпал из окна квартиры на восьмом этаже многоэтажного дома. Об этом сообщили в департаменте полиции Костанайской области.

Происшествие случилось ночью 14 августа. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.

В настоящее время проводится расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются. В полиции отметили, что дополнительная информация пока не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК, предусматривающей ограничение разглашения данных досудебного расследования.