В Лисаковске 22-летний мужчина выпал с восьмого этажа
Дополнительная информация пока не разглашается.
16 Августа 2026, 23:34
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16 Августа 2026, 23:3416 Августа 2026, 23:34
200Фото: Pixabay.com
В Лисаковске произошел инцидент с 22-летним жителем города, который выпал из окна квартиры на восьмом этаже многоэтажного дома. Об этом сообщили в департаменте полиции Костанайской области.
Происшествие случилось ночью 14 августа. По данному факту полиция возбудила уголовное дело.
В настоящее время проводится расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются. В полиции отметили, что дополнительная информация пока не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК, предусматривающей ограничение разглашения данных досудебного расследования.
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