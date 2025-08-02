Лисаковским городским судом Костанайской области рассмотрено гражданское дело о компенсации морального вреда, причинённого действиями несовершеннолетних, передает BAQ.KZ. Как установил суд, в апреле 2025 года двое несовершеннолетних — М. и К., находясь в квартире в городе Лисаковск, умышленно обожгли спящую девочку.

Накалив на газовой плите металлическую лопатку для приготовления пищи, умышленно прижгли левую щеку, правую ногу и левую руку спящей несовершеннолетней, чем причинили вред здоровью и моральные страдания последней, — сообщили в суде города Лисаковска.

Родители несовершеннолетних были привлечены к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила наличие телесных повреждений у потерпевшей. По итогам рассмотрения иска, суд частично удовлетворил требование и взыскал с родителей обидчиков по 500 тысяч тенге — всего миллион тенге — в качестве компенсации морального вреда.

Также суд разъяснил истцу право на повторное обращение за компенсацией, если в будущем потребуется косметическое лечение. Решение суда не вступило в законную силу.