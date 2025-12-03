В Вильнюсе заявили, что литовский беспилотник не нарушал воздушное пространство Белоруссии, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.

Об этом журналистам сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас, назвав появившиеся сообщения "фальшивкой" и подчеркнув, что в Вильнюсе не видят необходимости реагировать на подобные заявления.

Каунас отметил, что Белоруссия относится к недружественным Литве странам, и её интерпретации ""могут быть самыми разными"".

Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что 30 ноября в Гродно упал якобы разведывательный литовский дрон, который перед крушением сбросил экстремистские материалы. Минск вручил ноту протеста представителю литовского посольства.

Литовские ведомства, включая МИД, прокомментировали ситуацию сдержанно, не подтверждая и не отрицая произошедшее, ограничившись изложением факта вызова дипломата в МИД Белоруссии.