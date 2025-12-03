В Литве опровергли утверждения о вторжении их беспилотника в Белоруссию
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Вильнюсе заявили, что литовский беспилотник не нарушал воздушное пространство Белоруссии, передает BAQ.KZ со ссылкой на ТАСС.
Об этом журналистам сообщил министр обороны Литвы Робертас Каунас, назвав появившиеся сообщения "фальшивкой" и подчеркнув, что в Вильнюсе не видят необходимости реагировать на подобные заявления.
Каунас отметил, что Белоруссия относится к недружественным Литве странам, и её интерпретации ""могут быть самыми разными"".
Ранее белорусский телеканал "Первый информационный" сообщил, что 30 ноября в Гродно упал якобы разведывательный литовский дрон, который перед крушением сбросил экстремистские материалы. Минск вручил ноту протеста представителю литовского посольства.
Литовские ведомства, включая МИД, прокомментировали ситуацию сдержанно, не подтверждая и не отрицая произошедшее, ограничившись изложением факта вызова дипломата в МИД Белоруссии.
Самое читаемое
- Из-за непогоды закрыт участок трассы Атамекен–Иртышск в Павлодарской области
- Торговая сеть в ЗКО незаконно требовала 10% от стоимости масла
- Города Германии отказываются от рождественской иллюминации из-за нехватки бюджета
- Самолёт из Стамбула приземлился в степи под Актау
- "Выигрыш авто" обернулся аферой в ночном клубе Астаны