В испанской столице 30 ноября прошли массовые протесты с требованием отставки премьер-министра Педро Санчеса и проведения досрочных выборов, передает BAQ.KZ со ссылкой на DW. Поводом для акции стали обвинения в коррупции в адрес экс-министра транспорта Санчеса Абалоса и его советника Колдо Гарсии, которых подозревают в махинациях с закупкой защитных масок во время пандемии COVID-19.

Под лозунгом "Мафия или демократия?" демонстранты собрались у храма Дебод. По данным МВД, участие в акции приняли около 40 000 человек, в то время как оценка Народной партии оппозиции достигает 80 000. Участники приносили национальные флаги и плакаты с требованиями "Отставка немедленно!" и "Санчес, уходи!".

Скандал с закупкой масок стал известен после заявления основателя компании-поставщика, который признался в подкупе чиновников. Прокуратура запросила для Абалоса более 20 лет лишения свободы, а оппозиционный лидер Альберто Нуньес Фейхоо подчеркнул, что ответственность за коррупцию лежит на действующем премьер-министре. Очередные парламентские выборы запланированы на вторую половину 2027 года, однако оппозиция настаивает на досрочном голосовании.