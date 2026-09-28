В Мадриде протестуют против дорогой аренды и жилищного кризиса

В Мадриде протестующие разбили палаточный лагерь на площади Пуэрта-дель-Соль, требуя от правительства принять меры из-за жилищного кризиса и роста арендной платы. К утру воскресенья там установили около 150 палаток. Акция стала продолжением субботнего марша, который прошёл в Мадриде и ещё примерно 40 городах Испании.

По данным делегации правительства, в столице собрались около 25 тысяч человек, тогда как Синдикат арендаторов оценивает число участников в 300 тысяч. Поводом для протестов стало, в том числе, выселение 87-летней Марикармен Абаскаль. Женщина прожила в арендованной квартире около 70 лет и была вынуждена покинуть жильё. Её история стала символом движения под лозунгом «Ни одной Марикармен больше».

Главное требование протестующих — принятие во вторник жилищного декрета, который предусматривает, в частности, заморозку арендной платы. В Синдикате арендаторов предупредили, что в случае отказа от принятия документа левые партии должны рассмотреть вопрос об отставке правительства. На площади продолжают дежурить полиция и Гражданская гвардия. Сообщений об инцидентах не поступало.