В мае в Казахстане пройдет серия крупных туристских мероприятий

Министерство туризма и спорта РК анонсировало проведение ряда масштабных событий, включённых в событийный календарь культурно-туристских мероприятий на 2026 год, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, в этом году календарь объединяет 55 крупных мероприятий по всей стране. Проект направлен на развитие внутреннего туризма, расширение туристских маршрутов и продвижение региональных брендов.

С начала года уже состоялся ряд мероприятий, прошедших на высоком уровне. Среди них — фестиваль Burabay Ice, Кубок зимнего дрифта, международный гастрономический фестиваль «Амал келді – жыл келді», международная книжная выставка Eurasian Book Fair, а также фестиваль «Дәмдәстүр» в Шымкенте, собравший тысячи зрителей и туристов.

В министерстве отметили, что майская программа продолжит череду ярких событий и предложит туристам разнообразные форматы отдыха — от природных и этнокультурных фестивалей до международных соревнований.

Актуальная информация о датах, локациях и формате проведения мероприятий доступна на единой платформе event.qaztourism.kz, что позволяет туристам заранее планировать поездки и формировать удобные маршруты.