Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси усомнился в правдивости заявлений президента США Дональда Трампа относительно того, что РФ и КНР якобы проводят "секретные" ядерные испытания, передаёт BAQ.kz со ссылкой на ТАСС.

В эфире телеканала LCI Гросси также заявил о том, что решение президента США провести испытания ядерных вооружений ослабляет систему международной безопасности и мира, а также демонстрирует растущую напряженность.

- Я думаю, это ослабление системы мира, возможно, и системы нераспространения. Это проявление существующего глубокого кризиса", —сказал Гросси.

По его словам, испытания одних в ответ на испытания других - это "игра мускулами" и желание показать свои возможности.

- Я не знаю, правда это или нет, но что касается традиционных испытаний, у нас есть международная система мониторинга, созданная в соответствии с Договором о запрещении ядерных испытаний и контролируемая близкой к моей итальянской организацией, которая занимается запрещением ядерных испытаний и может немедленно фиксировать подобные явления. В любом случае, испытание за испытанием, ракета за ракетой, это не хорошая новость, - заявил Гросси.

Он отметил, что в заявлениях американской стороны присутствует неопределенность относительно типа предполагаемых испытаний - будет ли идти речь о ядерных взрывах или же лишь о запуске носителей.

В этом контексте глава МАГАТЭ призвал защищать режим нераспространения ядерного оружия, а также "вернуть ООН роль в поддержании мира и международной безопасности".

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп приказал Пентагону немедленно начать испытания ядерного оружия, сославшись на то, что Россия и Китай якобы продолжают испытания своих арсеналов.

Позже министр энергетики Крис Райт уточнил, что речь не идет о реальных детонациях, а о проверке компонентов, необходимых для инициирования атомного взрыва.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Кремль ждет от США разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях. Он подчеркнул, что ни Россия, ни Китай не возобновляли ядерных испытаний и настаивают на том, чтобы все страны оставались привержены своим обязательствам по всеобъемлющей конвенции о запрещении ядерных испытаний.