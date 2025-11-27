В Уральске продолжается системная работа по выявлению и пресечению фактов незаконной продажи алкогольной продукции, передает BAQ.KZ.

Прокуратура города совместно с полицией усилила надзор за соблюдением законодательства в рамках государственной политики по формированию здорового образа жизни и профилактике правонарушений.

С начала года за нарушения правил реализации алкогольной продукции к административной ответственности привлечены 95 человек. Проверки выявили многочисленные факты продажи алкоголя в запрещённое время, а также реализацию спиртных напитков несовершеннолетним и лицам младше 21 года.

Одним из признанных нарушений стал случай с владельцем бар-магазина "G", который продавал алкоголь после 21:00. Специализированный суд по административным правонарушениям Уральска назначил нарушителю штраф и приостановил действие лицензии на розничную реализацию алкогольной продукции сроком на три месяца.

Особое внимание уделяется увеселительным заведениям. В течение года суд приостановил лицензии двух ночных клубов за продажу алкоголя лицам младше 21 года. Последний подобный случай произошёл 29 октября 2025 года, когда индивидуальному предпринимателю, допустившему продажу спиртного несовершеннолетнему посетителю ночного клуба "The Bar", лицензия была приостановлена на три месяца.

Прокуратура города подчёркивает, что незаконная реализация алкогольной продукции представляет угрозу общественной безопасности, способствует росту преступлений и наносит вред здоровью граждан. Надзорные органы заверили, что работа в данном направлении будет продолжена и усилена.