Ключи от квартир в новом доме, построенном по программе реновации жилищного фонда, вручили многодетным семьям, людям с инвалидностью и жителям аварийных домов, сообщает BAQ.kz.

С новоселами лично встретился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Он поздравил жителей и подчеркнул, что решение жилищного вопроса стало приоритетом после прошлогодних паводков, из-за которых в Макинске пострадали десятки домов.

Два современных 60-квартирных дома возведены по заказу СПК KOKSHE. Инвестором проекта выступила компания УК Строй.

Новое жилье построено с учетом современных стандартов качества: дома подключены к инженерным коммуникациям, благоустроена прилегающая территория, созданы условия для комфортного проживания. Для многих семей это не просто квадратные метры, а возможность начать жизнь заново после непростого года.