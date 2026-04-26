В Макинске подросток напал с ножом на бывшего одноклассника

В Макинске произошло нападение на 18-летнего юношу — инцидент случился вечером 24 апреля на городском стадионе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Nayza_kokshe.

По предварительным данным, компания подростков вместе с педагогами играла в волейбол, когда к ним подошёл неизвестный в маске и капюшоне. Сначала он применил перцовый баллончик, после чего внезапно напал на одного из парней с ножом.

Пострадавший получил ранения в область шеи и живота. Его экстренно госпитализировали, позже перевезли в областную больницу. По информации врачей, угрозы жизни на данный момент нет.

Как сообщили в Департаментt полиции Акмолинской области, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был оперативно задержан — им оказался бывший одноклассник потерпевшего, ранее уехавший на учёбу в Астана.

В настоящее время проводятся следственные действия, допрашиваются свидетели. Дело находится на контроле руководства полиции.