В городе Макинск Акмолинской области спасателям пришлось экстренно вскрывать дверь квартиры в многоэтажном доме, где один находился двухлетний ребёнок, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как выяснилось на месте, малыш не мог открыть дверь изнутри, при этом в квартире был включён газ.

Сотрудники службы спасения действовали оперативно: проникли в помещение через окно, открыли входную дверь и обеспечили доступ в квартиру. Ребёнок был незамедлительно передан матери, медицинская помощь ему не потребовалась.

В МЧС отметили, что благодаря быстрым и слаженным действиям спасателей удалось избежать возможной трагедии. Ведомство призывает родителей быть особенно внимательными и не оставлять малолетних детей без присмотра, а также соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования.





