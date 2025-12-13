  • 13 Декабря, 10:15

В Макинске спасатели освободили запертого в квартире двухлетнего ребёнка

В квартире был включён газ.

Сегодня, 09:25
Скриншот видео Сегодня, 09:25
Сегодня, 09:25
77
Фото: Скриншот видео

В городе Макинск Акмолинской области спасателям пришлось экстренно вскрывать дверь квартиры в многоэтажном доме, где один находился двухлетний ребёнок, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как выяснилось на месте, малыш не мог открыть дверь изнутри, при этом в квартире был включён газ.

Сотрудники службы спасения действовали оперативно: проникли в помещение через окно, открыли входную дверь и обеспечили доступ в квартиру. Ребёнок был незамедлительно передан матери, медицинская помощь ему не потребовалась.

В МЧС отметили, что благодаря быстрым и слаженным действиям спасателей удалось избежать возможной трагедии. Ведомство призывает родителей быть особенно внимательными и не оставлять малолетних детей без присмотра, а также соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования.


 
 

