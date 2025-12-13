В Макинске спасатели освободили запертого в квартире двухлетнего ребёнка
В квартире был включён газ.
В городе Макинск Акмолинской области спасателям пришлось экстренно вскрывать дверь квартиры в многоэтажном доме, где один находился двухлетний ребёнок, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на МЧС РК.
Как выяснилось на месте, малыш не мог открыть дверь изнутри, при этом в квартире был включён газ.
Сотрудники службы спасения действовали оперативно: проникли в помещение через окно, открыли входную дверь и обеспечили доступ в квартиру. Ребёнок был незамедлительно передан матери, медицинская помощь ему не потребовалась.
В МЧС отметили, что благодаря быстрым и слаженным действиям спасателей удалось избежать возможной трагедии. Ведомство призывает родителей быть особенно внимательными и не оставлять малолетних детей без присмотра, а также соблюдать правила безопасности при использовании газового оборудования.
