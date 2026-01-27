В Макинске Буландинского района проведена внеплановая проверка ТОО "Макинский завод теплоизоляции" после публикации в Instagram о сбросе стоков красно-розового цвета в районе магазина "Доброцент" на улице Космодемьянской, передает BAQ.KZ.

14 декабря 2025 года специалисты Департамента экологии совместно с представителями акимата, СЭС и ОЧС района оперативно выехали на место и отобрали пробы воды из земляного рва (арыка), берущего начало с территории предприятия. Анализы в аккредитованных лабораториях показали превышение нормативных значений по аммонийному азоту, меди, хрому, марганцу, железу, сульфатам, хлоридам и сухому остатку.

В ходе проверки установлено, что на территории завода функционирует площадка для временного размещения влажных производственных отходов. Фильтрат с этой площадки по водоотводному лотку поступает в два накопительных резервуара. Пробы воды из резервуаров совпали по составу с пробами из земляного рва, иных источников загрязнения не выявлено.

По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении по пункту 1 статьи 326 КоАП РК, который направлен для рассмотрения в Буландынский районный суд.

Предприятию выдано предписание об устранении нарушений с требованием разработки плана технических мероприятий по предотвращению загрязнения окружающей среды. Также рекомендовано рекультивировать земляной ров и установить наблюдательные скважины для усиления экологического контроля.