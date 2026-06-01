В Малайзии детям до 16 лет запретили пользоваться соцсетями

В Малайзии с 1 июня вступили в силу новые правила, запрещающие детям младше 16 лет создавать аккаунты в социальных сетях. Новые требования стали частью глобальной тенденции по усилению защиты несовершеннолетних в цифровой среде.

Согласно постановлению правительства Малайзии, крупнейшие платформы, имеющие не менее 8 миллионов пользователей в стране, включая Facebook, Instagram, TikTok и YouTube, обязаны внедрить механизмы проверки возраста и не допускать регистрацию пользователей младше 16 лет.

За нарушение требований компаниям грозят штрафы до 10 миллионов ринггитов (около 2,5 млн долларов США). При этом ответственность для родителей, если дети обходят ограничения, не предусмотрена.

Защита от буллинга и вредного контента

Власти Малайзии заявляют, что новые меры направлены на защиту детей от кибербуллинга, опасного контента и алгоритмов, способствующих чрезмерному использованию социальных сетей.

Малайзийская комиссия по коммуникациям и мультимедиа подчеркнула, что речь не идет о полном ограничении доступа детей к интернету. Основная задача – обязать цифровые платформы учитывать возрастные риски и создавать безопасную среду для несовершеннолетних пользователей.

Регулятор также призвал компании придерживаться принципа «безопасность по умолчанию», включая ограничение механизмов, вызывающих зависимость, и особые настройки для детских аккаунтов.

Мировой тренд

Малайзия стала одной из стран, ужесточающих правила для несовершеннолетних пользователей социальных сетей. Аналогичные ограничения уже действуют в Австралии, Бразилии и Индонезии. Возможность введения подобных мер также рассматривают Великобритания, Франция, Испания, Дания, Таиланд и Южная Корея.

Эксперты предупреждают о рисках

Несмотря на поддержку со стороны многих родителей, инициатива вызвала дискуссии о защите персональных данных.

Преподаватель Университета Монаша в Малайзии Бенджамин Лох отметил, что обязательная проверка возраста через государственные документы может вызвать вопросы о конфиденциальности.

Кроме того, по его словам, международный опыт показывает, что возрастные ограничения не всегда оказываются эффективными, поскольку родители или сами дети нередко находят способы обходить подобные запреты.