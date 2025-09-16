В Малайзии ливни и наводнения унесли жизни 12 человек
Проливные дожди в Малайзии обернулись трагедией.
В Малайзии сильнейшие ливни привели к масштабным наводнениям и жертвам — погибло 12 человек, передает BAQ.KZ.
С 12 сентября Малайзию накрыли проливные дожди, вызвавшие серьёзные наводнения по всей стране. По данным агентства Bernama, наибольший урон пришёлся на штат Сабах, где из-за стихии погибло 12 человек.
Ещё 12 человек считаются пропавшими без вести — их могли унести мощные водные потоки. В результате чрезвычайной ситуации в Сабахе были эвакуированы 2 468 человек, оказавшихся в зоне риска.
Также власти штата Перак сообщают о 397 эвакуированных, а в штатах Селангор и Негери-Сембилан в безопасные районы перевезли 146 и 74 человека соответственно.
Официальные лица продолжают работу по спасению пострадавших и предупреждают о возможном дальнейшем ухудшении погодных условий. Местные службы экстренного реагирования находятся в повышенной готовности, чтобы минимизировать последствия стихии.
