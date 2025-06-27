История из Мангистауской области растрогала казахстанцев: житель села Кызан, Шалгын Утегулов, получил в подарок на своё 60-летие квартиру в Актау от своих десяти дочерей, передает BAQ.KZ со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Необычный подарок стал результатом более чем годовых стараний сестер, которые объединились, чтобы исполнить мечту своего отца. Каждая из них копила, работала, откладывала.

"Мы просто хотели сделать его по-настоящему счастливым. В 2021 году мы подарили ему машину, а теперь решили, что пришло время для настоящего семейного гнезда. Пусть с мамой отдыхают в городе, в тепле и уюте, - рассказала старшая дочь Жаксыгуль Шалгынкызы. - Наш отец - скромный сельский труженик, который вместе с мамой поднял одиннадцать детей. Их любовь, забота и труд - это наше всё. Мы выросли, но остались его дочками навсегда".

По словам Шалгына Утегулова, он всегда считал себя самым счастливым человеком. И вовсе не потому, что у него наконец появился сын — младший в семье, - а потому что каждое рождение дочери было для него радостью. Он признаётся: в их доме всегда царила любовь, а воспитать такую большую семью помогли терпение, взаимовыручка и искренность.

Ключевую роль в выборе квартиры сыграли близняшки Амина и Алина - самые активные в семье. Именно они искали подходящее жильё, оформляли документы и создавали будущий уют для родителей.

Стоимость квартиры сёстры держат в секрете, но признаются: это было непросто. Подарок обошёлся им дорого - не только финансово, но и эмоционально. Однако результат того стоил: счастливые глаза отца, слёзы матери и невероятная гордость всей семьи.

Пользователи соцсетей уже назвали эту историю "примером настоящей казахстанской любви и уважения к родителям".