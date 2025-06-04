В Мунайлинском районе Мангистауской области жительница Акмоншак Жаксылыкова в возрасте 35 лет стала мамой в 12-й раз. Девочка весом 3 900 граммов и ростом 53 см появилась на свет 29 мая в 07:40 в областном перинатальном центре "Ана мен бала" естественным путём, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.

По словам многодетной матери, первыми были три дочери, затем родились два сына, и оставшиеся дети — снова девочки. Самым крупным из детей был ребёнок весом 4 500 граммов.

"Роды прошли успешно, мама и новорождённая чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой", — сообщила директор роддома Жапырак Епенова.

Мама-героиня рожала почти каждый год: в 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2024 и 2025 годах. Все дети — здоровы.

Хотя медики подчёркивают важность рождаемости, врач рекомендует соблюдать интервал между беременностями.

"С демографической точки зрения это, конечно, хорошо. Но женский организм требует восстановления. Промежуток между родами должен составлять не менее двух лет, чтобы женщина успела восстановиться и отдохнуть", — добавила Епенова.

Ранее в Шалкаре женщина стала мамой в 12-й раз также в 35 лет.