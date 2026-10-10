В Мангистау асфальтируют 8 километров дороги к селу Кызылозен
Строительство ведётся поэтапно.
10 Октября 2026, 11:30
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10 Октября 2026, 11:3010 Октября 2026, 11:30
453Фото: Районный акимат
В Тупкараганском районе Мангистауской области ведутся работы по асфальтированию автомобильной дороги, ведущей к селу Кызылозен. Протяжённость ремонтируемого участка составляет 8 километров.
Как сообщает районный акимат, работы направлены на улучшение транспортного сообщения с населённым пунктом, повышение комфорта для жителей и обеспечение безопасности дорожного движения.
Подрядчиком выступает ТОО «Абат». На участке задействованы асфальтоукладчики, дорожные катки и грузовые автомобили.
В акимате отметили, что строительство ведётся поэтапно.
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