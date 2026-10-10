В Мангистау асфальтируют 8 километров дороги к селу Кызылозен

В Тупкараганском районе Мангистауской области ведутся работы по асфальтированию автомобильной дороги, ведущей к селу Кызылозен. Протяжённость ремонтируемого участка составляет 8 километров.

Как сообщает районный акимат, работы направлены на улучшение транспортного сообщения с населённым пунктом, повышение комфорта для жителей и обеспечение безопасности дорожного движения.

Подрядчиком выступает ТОО «Абат». На участке задействованы асфальтоукладчики, дорожные катки и грузовые автомобили.

В акимате отметили, что строительство ведётся поэтапно.