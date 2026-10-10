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  • В Мангистау асфальтируют 8 километров дороги к селу Кызылозен

В Мангистау асфальтируют 8 километров дороги к селу Кызылозен

Строительство ведётся поэтапно.

10 Октября 2026, 11:30
АВТОР
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Районный акимат 10 Октября 2026, 11:30
10 Октября 2026, 11:30
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Фото: Районный акимат

В Тупкараганском районе Мангистауской области ведутся работы по асфальтированию автомобильной дороги, ведущей к селу Кызылозен. Протяжённость ремонтируемого участка составляет 8 километров.

Как сообщает районный акимат, работы направлены на улучшение транспортного сообщения с населённым пунктом, повышение комфорта для жителей и обеспечение безопасности дорожного движения.

Подрядчиком выступает ТОО «Абат». На участке задействованы асфальтоукладчики, дорожные катки и грузовые автомобили.

В акимате отметили, что строительство ведётся поэтапно.

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