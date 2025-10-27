В Мангистау автомобиль столкнулся с верблюдом
Инцидент произошёл ночью возле села Батыр.
Вчера, 23:25
90Фото: Istock
В Мангистауской области автомобиль Lada Largus столкнулся с верблюдом, выбежавшим на проезжую часть. Инцидент произошёл неподалёку от села Батыр в Мунайлинском районе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.
По данным стражей порядка, водитель транспортного средства не пострадал. Полицейские оперативно установили владельца животного и привлекли его к ответственности.
В отношении хозяина верблюда составлен административный протокол по статье 408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных". Ему грозит штраф в размере трёх месячных расчётных показателей, что составляет 11 796 тенге.
