В Мангистауской области автомобиль Lada Largus столкнулся с верблюдом, выбежавшим на проезжую часть. Инцидент произошёл неподалёку от села Батыр в Мунайлинском районе, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным стражей порядка, водитель транспортного средства не пострадал. Полицейские оперативно установили владельца животного и привлекли его к ответственности.

В отношении хозяина верблюда составлен административный протокол по статье 408 КоАП РК "Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных". Ему грозит штраф в размере трёх месячных расчётных показателей, что составляет 11 796 тенге.