В Актау 124 сотрудника Мангистауского областного онкологического диспансера направили коллективное обращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, заявив о "служебном давлении" на директора Нурлана Джариева со стороны Управления здравоохранения области, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz. По словам медиков, конфликт обострился после переезда диспансера в новое здание: директор отказался подписывать акт приёмки из-за отсутствующего оборудования и строительных недостатков.

Коллектив утверждает, что давление проявляется через проверки, угрозы увольнения, задержки согласования структуры и финансовую несвоевременную поддержку сотрудников. Дочь директора в социальных сетях подчеркнула, что давление на отца связано с его борьбой с коррупционными схемами и защитой интересов пациентов. По её словам, при текущем руководителе диспансер получил современное оборудование, улучшил условия для работы персонала и снизил показатели смертности, однако отдельные должностные лица продолжают пытаться дискредитировать руководство.

В обращении медики перечислили более 20 пунктов проблем, включая перебои с электричеством, задержки выплат, затягивание согласований и использование рабочих групп как инструмента давления. Управление здравоохранения Мангистауской области в ответ заявило, что директор занимает должность 13 лет, однако существенных улучшений работы диспансера за это время достигнуто не было.

По данным ведомства, дорогостоящее оборудование простаивает, регион по ключевым показателям онкологической службы остаётся в "красной зоне", фиксируются нарушения клинических протоколов, неправомерное взимание платы и высокие жалобы пациентов. В ведомстве отмечают высокий отток квалифицированных специалистов и проблемы с организацией работы учреждения.