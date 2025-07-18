В Мангистау фармацевты продавали препараты наркозависимым
Полиция изъяла сотни доз "аптечных наркотиков".
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В Мангистауской области раскрыт факт незаконной торговли сильнодействующими препаратами, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
В селе Атамекен Мунайлинского района сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели обыск в одной из местных аптек и обнаружили серьёзные нарушения.
По данным полиции, 16 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий было задержано несколько человек: фармацевты, а также трое жителей, успевших приобрести опасные препараты. В результате обыска изъяты 150 блистеров препарата "Алис", содержащего прегабалин, и 48 флаконов "Тропикамида" — веществ, часто используемых в рамках так называемой "аптечной наркомании".
Предварительно установлено, что сотрудники аптеки сознательно продавали лекарства без рецепта лицам, склонным к немедицинскому употреблению. Сам аптечный пункт принадлежит частному товариществу с действующей лицензией на фармацевтическую деятельность.
Сейчас все собранные материалы направлены в департамент медицинского и фармацевтического контроля для оценки правонарушений и принятия мер.
Полиция напоминает: препараты вроде "Тропикамида", "Прегабалина", "Лирики" и "Сомнола" подлежат строгому контролю. Их безрецептурная продажа — это не только грубое нарушение закона, но и реальная угроза для здоровья и жизни людей.
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