В Мангистау изменили правила для иностранцев

В Мангистауской области временно приостановили приём заявлений на гражданство Казахстана в упрощённом порядке, а для получения разрешения на постоянное проживание ввели новую систему оценки иностранцев. Теперь желающим получить ПМЖ предстоит пройти скоринговое оценивание через информационную систему migration.enbek.kz.

Процедура включает тест на знание государственного языка, заполнение анкеты, проверки госорганами, автоматическую обработку данных и итоговое собеседование. Подать заявление через ЦОН можно будет только после успешного прохождения предварительного скоринга. При этом в Мангистау от такой оценки освободили две категории иностранцев. Это несовершеннолетние дети, если один из их родителей является гражданином Казахстана или имеет вид на жительство, а также иностранцы старше 60 лет, которые приехали в Казахстан для воссоединения с семьёй.

В миграционной службе также предупредили о посредниках, которые обещают оформить гражданство или ПМЖ за короткий срок.