В Мангистауской области раскрыта одна из самых масштабных наркоопераций последних лет — сотрудники полиции задержали организованную группу, занимавшуюся хранением и распространением марихуаны. Общий объём изъятых наркотиков составил почти 200 килограммов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Операция проводилась силами управления по противодействию экстремизму департамента полиции Мангистауской области при координации с прокуратурой региона, при поддержке бойцов спецподразделения "СОБР" и с использованием служебной собаки по кличке Кира.

В результате тщательно спланированных мероприятий в Актау были задержаны трое подозреваемых, которых подозревают в налаживании канала по сбыту и хранению наркотических веществ. Полицейские провели обыски сразу по нескольким адресам, где обнаружили не только крупные партии марихуаны, но и электронные весы, упаковочные материалы, а также пневматическое оружие.

Ключевое открытие ожидало оперативников в подвальном помещении одного из жилых домов, где находилось тайное хранилище. В нём правоохранители изъяли четыре картонные коробки, наполненные мешками с марихуаной — общий вес наркотика составил 196 кг. Проведённая судебно-химическая экспертиза подтвердила, что изъятое вещество действительно является марихуаной.

По данному факту возбуждено уголовное дело, а подозреваемые решением суда арестованы и водворены в следственный изолятор сроком на два месяца.