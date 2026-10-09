В Мангистау компанию оштрафовали за захоронение 17,7 тыс. тонн отходов

Департамент экологии Мангистауской области провел внеплановую проверку ТОО «Eco-Mangistau» и выявил нарушения при обращении с производственными отходами. По данным ведомства, в 2019–2023 годах 17 694,32 тонны непереработанных отходов не вывезли в предназначенные для этого места, а захоронили под землей на территории перерабатывающего комплекса.

При проведении земляных работ также был нарушен естественный почвенный слой. Кроме того, на объекте временного хранения, переработки и утилизации отходов провели строительные и подготовительные работы без необходимых экологических разрешений.

По выявленным нарушениям составили протоколы по трем статьям КоАП. В сокращенном порядке на ТОО «Eco-Mangistau» наложили штрафы на общую сумму 1,73 млн тенге.