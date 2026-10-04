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  • В Мангистау мужчина испортил скалу в популярном ущелье Ыбыкты сай

В Мангистау мужчина испортил скалу в популярном ущелье Ыбыкты сай

4 Октября 2026, 22:19
АВТОР
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Lada.kz 4 Октября 2026, 22:19
4 Октября 2026, 22:19
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Фото: Lada.kz

В Сети появилось видео, на котором мужчина наносит надпись на скалу в ущелье Ыбыкты сай в Мангистау. Кадры распространились в социальных сетях. Пользователи возмутились действиями мужчины и призвали установить его личность и привлечь к ответственности.

Это не первый случай вандализма в Ыбыкты сай. В 2023 году мужчину засняли за нанесением надписи на скалу с помощью молотка и предмета, похожего на отвертку. Позже выяснилось, что им оказался чиновник сферы культуры. В 2026 году другой нарушитель получил 25 суток ареста по статье 294 УК РК о вандализме. Его также обязали убрать нанесенные на скалах надписи.  

Ранее проблема вандализма в Ыбыкты сай дошла до президента Казахстана. Касым-Жомарт Токаев призывал принять жесткие меры для защиты природных объектов.

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