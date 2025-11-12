В прибрежных зонах Форт-Шевченко, сёл Кызылозен, Аташ и Баутино Тупкараганского района Мангистауской области во время мониторинга были обнаружены мертвые птицы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

В обследовании приняли участие сотрудники территориальной инспекции, рыбной инспекции и природоохранной полиции. На разных участках побережья нашли 13 погибших птиц: уток, бакланов и чаек. Взять образцы для анализа не удалось, тушки находились в неудовлетворительном состоянии.

Территориальная инспекция направила уведомление в акимат Тупкараганского района о необходимости вывоза и утилизации останков через соответствующие службы. При возможности отбора пригодных образцов специалисты ветеринарной службы будут привлекаться для проведения исследований.

Мониторинг побережья продолжится. Ранее на том же участке были обнаружены 183 мертвых тюленя.