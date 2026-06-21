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В Мангистау начали штрафовать за закрытое лицо: уже 15 нарушителей

Вчера 2026, 23:48
АВТОР
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Bernard Gagnon / Wikipedia Вчера 2026, 23:48
Вчера 2026, 23:48
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Фото: Bernard Gagnon / Wikipedia

В Мангистауской области к административной ответственности привлекли 15 человек за ношение одежды, препятствующей распознаванию лица. Об этом сообщили в МВД Казахстана. На территории региона проводятся профилактические и рейдовые мероприятия по выявлению нарушителей новых требований законодательства. Под запрет подпадает ношение предметов одежды, полностью или частично закрывающих лицо и не позволяющих идентифицировать человека.

При этом ограничения не распространяются на случаи, связанные с погодными условиями, медицинскими показаниями, исполнением служебных обязанностей, а также участием в спортивных и культурно-массовых мероприятиях. Ответственность предусмотрена статьей 434-3 Кодекса об административных правонарушениях. За первое нарушение гражданину выносится предупреждение. Повторное нарушение в течение года влечет штраф в размере 10 МРП — 43 250 тенге.

По данным МВД, с момента вступления законодательных поправок в силу в Мангистауской области по данной статье уже привлечены к ответственности 15 человек.

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