В Мангистау обнаружили зубы древней акулы возрастом до 40 миллионов лет

В Мангистауской области во время научной экспедиции были обнаружены зубы древней акулы, жившей в палеогеновый период. Исследования проводились шведским палеонтологом Штефаном Килем совместно со студентами Университета имени Есенова и заведующей кафедрой «Геология и нефтехимический инжиниринг» Сезим Мустафаевой, передает BAQ.KZ со сссылкой на Lada.kz.

Помимо зубов акулы, ученые нашли ребро кита, останки морской звезды и различные моллюски. По словам исследователей, находки свидетельствуют о существовании на территории современного Мангистау древней морской экосистемы.

Специалисты отмечают, что миллионы лет назад регион был частью древнего океана Тетис. Сегодня Мангистауская область представляет собой преимущественно пустынную территорию, однако геологические слои продолжают хранить следы древнего океанического мира.

Как подчеркнул шведский ученый Штефан Киль, найденные зубы акулы имеют большую научную ценность и подтверждают богатое геологическое прошлое региона.

«Эта уникальная палеонтологическая находка раскрывает историю древнего океана Тетис, который когда-то покрывал территорию современного Мангистау. Подобные находки представляют интерес не только для Казахстана, но и для международного научного сообщества», — отметил исследователь.