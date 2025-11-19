Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов и депутаты Сената Парламента РК от АНК 18 ноября 2025 года совершили рабочую поездку в Мангистаускую область, передает BAQ.KZ.

Визит был направлен на укрепление взаимодействия с региональными представительными органами и обсуждение ключевых инициатив Ассамблеи.

В рамках проекта "Ассамблея. Парламент. Маслихаты" состоялась встреча с участием акима области Нурдаулета Қилыбая, депутатов маслихатов всех уровней и актива региональной АНК. Участники обсудили выполнение поручений Главы государства, обозначенных в Послании народу Казахстана и по итогам XXXIV сессии АНК. Особое внимание было уделено вопросам сотрудничества с местными представительными органами, продвижению общественно значимых инициатив и участию членов Ассамблеи в формировании общенациональных ценностей.

За 2025 год Ассамблея народа Казахстана Мангистауской области провела свыше 150 мероприятий, в которых приняли участие более 10 тысяч человек. Эти проекты стали важной частью работы по укреплению гражданского единства и межэтнического согласия.

В ходе визита делегация вместе с руководством области приняла участие в церемонии награждения лауреатов областной премии АНК "Жомарт жан". В этом году в регионе были отмечены 15 лауреатов в пяти номинациях. Дополнительно вручены два специальных приза за особый вклад в развитие области и поддержку социальных инициатив.

Продолжилась поездка посещением предприятий региона в рамках продвижения Года рабочих профессий. Марат Азильханов и депутаты Сената побывали в компании "БЕРЕКЕТ-Ф", на мебельном гипермаркете "PRESTIGE", а также в цехе по производству верблюжьего молока в Тупкараганском районе. На встречах с трудовыми полиэтничными коллективами обсуждались вопросы укрепления межэтнического согласия, реализации социальных инициатив и развитие волонтёрских проектов под эгидой АНК.

Рабочий визит завершился обменом мнениями о дальнейших шагах по укреплению роли Ассамблеи в регионах и поддержке проектов, направленных на сплочение казахстанского общества.