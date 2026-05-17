В Мангистау обсуждают уцелевший после пожара Коран в сгоревшем автомобиле

В социальных сетях активно распространяется видео с полностью сгоревшим автомобилем, внутри которого, как утверждает автор ролика, уцелели Коран и четки. Кадры вызвали бурное обсуждение среди пользователей.

На видео мужчина показывает выгоревшую машину, а затем демонстрирует священную книгу и четки, которые, по его словам, остались невредимыми после пожара.

По данным Lada.kz, публикация быстро набрала просмотры и комментарии. Часть пользователей назвала произошедшее чудом и знаком свыше. Некоторые также поделились похожими историями, когда после пожаров оставались нетронутыми религиозные предметы.

В то же время другие комментаторы отнеслись к ситуации скептически. По мнению пользователей, плотная бумага и некоторые материалы при определённых условиях действительно могут частично сохраниться даже после сильного возгорания.

Официальной информации о причинах пожара и обстоятельствах происшествия не сообщается.