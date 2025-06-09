В Мангистауской области завершилось антимонопольное расследование в отношении производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq", передаёт BAQ.KZ.

По данным Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции, филиал допустил нарушение антимонопольного законодательства, создавая барьеры для доступа к рынку сварочно-монтажных работ.

Установлено, что при распределении объёмов работ предпочтение систематически отдавалось отдельным подрядным организациям, что ограничивало право выбора получателей технических условий и ущемляло интересы других участников рынка.

По итогам разбирательства был составлен административный протокол по части 5 статьи 159 КоАП РК. Несмотря на подачу жалоб в вышестоящие инстанции и суды, решение осталось в силе: Мунайлинский районный суд и апелляционная инстанция признали вину компании и назначили штраф в размере 1 000 МРП, что составляет 3 692 000 тенге. Сумма взыскана в пользу государства.

Филиалу выдано официальное предписание о прекращении нарушений и устранении их последствий. В случае неисполнения предписания предусмотрены меры принудительного исполнения и наложение дополнительного штрафа.