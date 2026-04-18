В Мангистау осудили мошенника-рецидивиста за хищение 1,2 млн тенге

В Мангистауской области вынесен приговор мужчине, признанному виновным в мошенничестве на сумму свыше 1,2 миллиона тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

Как установил Мунайлинский районный суд, 30 ноября 2025 года в селе Баскудук подсудимый, войдя в доверие к потерпевшему, пообещал помочь снизить процентные ставки по кредитам и оформить удобный график платежей. Под этим предлогом он убедил мужчину перевести 900 тысяч тенге на банковский счёт своего родственника, а также передать ещё 300 тысяч тенге наличными.

Общий ущерб составил 1,2 миллиона тенге.

В суде обвиняемый полностью признал вину, выразил раскаяние и пообещал возместить ущерб. Однако потерпевший сообщил, что деньги на момент рассмотрения дела возвращены не были, и отметил, что с аналогичными жалобами к нему обращались и другие граждане.

Суд квалифицировал действия мужчины по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса РК («Мошенничество»). При назначении наказания было учтено, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и совершил новое правонарушение в период пробационного контроля.

В итоге ему назначено наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Осуждённый был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, суд обязал его возместить потерпевшему причинённый материальный ущерб в полном объёме, выплатить государственную пошлину в размере 12 тысяч тенге, а также перечислить 39 320 тенге в фонд компенсации потерпевшим.