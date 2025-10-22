В преддверии Дня Республики в жилом массиве Айракты Мунайлинского района Мангистауской области состоялось торжественное открытие новой общеобразовательной школы №21, построенной в рамках национального проекта , который реализуется по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева "Келешек мектептері". Это одиннадцатая школа, введённая в эксплуатацию по данной программе в регионе, передает BAQ.KZ.

Новое учебное заведение рассчитано на 900 учеников. В церемонии открытия принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, который поздравил педагогов, родителей и учащихся с важным событием в жизни населённого пункта.

"Реализуемый по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева национальный проект "Келешек мектептері" — это важный шаг, направленный на повышение качества образования в стране. Открытие современных школ позволяет сократить разрыв между городом и селом, создать все условия для раскрытия потенциала детей и формирования конкурентоспособного поколения. Сегодняшнее открытие школы — большая радость для жителей Мунайлинского района и значимый вклад в социальное развитие региона", — отметил глава области.

Современная школа, общая площадь которой превышает 9 тысяч квадратных метров, включает 45 учебных кабинетов, среди которых кабинеты дизайна и технологий, культуры питания, визуального искусства, домашней культуры, робототехники, STEM и музыки. Учебное заведение оснащено всем необходимым для всестороннего развития учеников и раскрытия их творческого потенциала.

Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрены сенсорная комната, кабинет поддержки инклюзивного образования и специальный лифт.

Для обеспечения безопасности здание полностью оснащено системой видеонаблюдения, а на прилегающей территории оборудованы игровые и спортивные площадки.

Ранее в регионе в рамках национального проекта "Келешек мектептері" уже были открыты 10 школ, рассчитанных более чем на 9 тысяч детей. До конца текущего года в Актау и Жанаозене планируется ввести в эксплуатацию ещё две новые школы.