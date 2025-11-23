В Мангистауской области состоялось торжественное открытие сразу трёх новых объектов гражданской защиты, направленных на усиление противопожарной безопасности и повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, передаёт BAQ.KZ.

Первый объект — новое модульное ангарное пожарное депо в Актау. Оно будет обслуживать нижнюю зону города, микрорайон Приморский, село Омирзак, а также производственные и рекреационные территории. На этой территории проживает около 40 тысяч человек. Депо оснащено современной специальной техникой, помещениями для хранения оборудования, учебными кабинетами, диспетчерской, а также зонами отдыха для личного состава. Во время открытия подразделению были переданы два пожарных автомобиля АНР 150 на базе "КамАЗ", автокран и три служебных автомобиля "Skoda Kodiaq".

Второй объект — добровольный пожарный пост в селе Тущыкудук. Он создан для обслуживания населённых пунктов Шебир и Киякты, где проживает свыше 3 400 человек. Пост обеспечен необходимой техникой и условиями для круглосуточного дежурства. Здесь несут службу восемь пожарных.

Третьим объектом стало административное здание отдела по чрезвычайным ситуациям в Каракиянском районе. Одноэтажное здание площадью 288 квадратных метров оборудовано кабинетами руководства, аудиториями, актовым залом и помещениями для приёма населения. Офис обеспечит повышение качества управления и обслуживания в сфере гражданской защиты для жителей района численностью около 38 400 человек.

В целом новые объекты позволят обслуживать свыше 80 тысяч жителей региона и значительно усилят систему пожарной и гражданской безопасности.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай подчеркнул значимость проекта для региона.